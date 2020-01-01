Елена Синица Краевой парламент обсудит федеральный закон о QR-кодах Госдума, прежде чем принять документ, решила выслушать мнения регионов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевое Законодательное собрание рассмотрит поправки к федеральному законопроекту о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, предполагающие обязательное введение QR-кодов. Информация об этом опубликована на сайте парламента. Документ уже внесён в ЗС.

Законопроект предполагает обязательное использование QR-кодов, подтверждающих вакцинацию, перенесённый ковид или медотвод, при посещении массовых мероприятий, учреждений культуры, общепита и розничной торговли. Исключение составляют продовольственные магазины, аптеки и организации, продающие товары первой необходимости.

Помимо этого, в проекте закона говорится, что лицо, осуществляющее допуск, вправе попросить предъявить документ, удостоверяющий личность. В случае отказа гражданин не будет допущен на мероприятия, в транспорт и в организации.

Инициатива федеральных властей призвана стимулировать вакцинацию населения от коронавируса и повлиять на темпы формирования коллективного иммунитета.

Добавим, что решение об использовании QR-кодов и определении перечня объектов, где они потребуются, согласно проекту, должны будут принимать региональные власти. Предполагается, что нормы закона будут действовать с 1 февраля до 1 июня 2022 года.

Напомним, депутаты Государственной думы 15 ноября отложили рассмотрение и принятие в первом чтении проектов двух законов (о внесении изменения в ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и регулировании использования кодов на авиа- и железнодорожном транспорте) и отправили документы на обсуждение в региональные парламенты. В течение месяца представители местной власти должны сформировать свою позицию по вопросу введения QR-кодов.

Как написал в своём телеграм-канале заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой, законопроекты о введении так называемых QR-кодов вызвали широкий резонанс и «Совет Думы принял решение не торопиться, обсудить эти противоречивые инициативы с регионами и гражданами».

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