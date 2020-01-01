Мария Сыропятова Определён победитель торгов на строительство съезда к горнолыжному курорту «Такман» Подрядчик выполнит работы за 184,9 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Строительство съезда к горнолыжному комплексу «Такман»

permkrai.ru

Победителем конкурса на возведение съезда с автомобильной дороги «Обход Чусового» к микрорайону Дальний Восток и нижним станциям подъёмника горнолыжного курорта «Такман» стало ООО «Асфальтобетонный завод №1» из Перми. Контракт с победителем должен быть заключён по близкой к максимальной цене — 184,9 млн руб. Начальная стоимость — 188,7 млн руб.

Напомним, что заказчиком объекта выступает Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края. Проект, разработанный ООО «Уралстройпроект», прошёл госэкспертизу и получил положительное заключение.

Первым участком строительства станет выезд на обход Чусового из города через микрорайон Дальний Восток (его протяжённость составит 287 м). Второй участок — съезд с обхода Чусового в направлении «Такмана», он пройдёт немного в стороне от существующего съезда.

Работы на объекте должны завершиться в конце 2022 года.

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