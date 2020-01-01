Елена Синица Глава Перми анонсировал открытие школы в ЖК «Арсенал» Сейчас идёт доукомплектация учреждения Поделиться Поделиться Твитнуть

Школа в ЖК «Арсенал»

Администрация Перми

Школа в ЖК «Арсенал» по адресу ул. Татищева, 7 готовится к открытию. Об этом в своём личном профиле в Instagram сообщил глава города Алексей Дёмкин.

«В школу уже завезли столы и стулья, часть проекторов и принтеров, сейчас идёт доукомплектация учреждения техникой. Учитывая значимость этой школы для всего района, делаем всё для того, чтобы она приняла учеников уже в этом году», — говорится в посте.





В городском департаменте образования также добавляют, что в новом здании расположится корпус школы «Точка». В декабре планируется открытие начальной школы, а в начале следующего года в новое здание перейдут и другие классы.

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