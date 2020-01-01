Олеся Максименко В Прикамье — 693 новых случая коронавируса Число заразившихся с начала пандемии в регионе превысило 135 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае диагностировано 693 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

За этот же период вылечились 613 жителей края, 30 пациентов скончались.

В тяжёлом состоянии в стационарах региона находятся 363 человека, 142 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии COVID-19 заразились 135 228 жителей Прикамья, 6640 человек умерли.

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