Олеся Максименко Полностью завершили курс иммунизации 753,7 тыс. жителей Прикамья За неделю первым компонентом привились 54 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным регионального минздрава, по состоянию на утро понедельника, 22 ноября, полностью вакцинированы 753,7 тыс. жителей Пермского края. Первым компонентом привиты 1,09 млн человек.

За минувшую неделю первым компонентом вакцины от коронавируса привились 54 тыс. жителей региона, полностью завершили курс иммунизации 42 тыс. человек.

В целом с начала прививочной кампании первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 315,7 тыс. жителей Прикамья в возрасте 60 лет и старше, 136,2 тыс. работников промышленных предприятий, 56,6 тыс. представителей сферы образования, 48,6 тыс. медицинских работников и волонтёров, сообщает пресс-служба краевого правительства.







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