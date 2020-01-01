Перевозчик из Москвы получит 1,2 млрд руб. за обслуживание четырёх краевых маршрутов Это самая крупная закупка, которую выиграла «Автомания» при проведении краевой реформы Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сайте госзакупок опубликованы результаты аукциона на обслуживание четырёх межмуниципальных маршрутов в Пермском крае. Аукцион признан несостоявшимся, так как на него заявился только один участник — московское ООО «Автомания». Ему и достался контракт по максимальной цене 1 млрд 207 млн руб.

«Автомания» будет обслуживать следующие маршруты: №120 «Пермь — Кондратово (ЖК «Медовый»)», №205 «Краснокамск (площадь Гознака) — станция Курья», №485 «Пермь — Жебреи», №823 «Песьянка — Нефтяник».

Перевозчику предстоит выйти на первые три маршрута с марта, а на маршрут №823 — с 27 января 2022 года.

Это самая крупная закупка, которую выиграла «Автомания» при проведении краевой реформы. Суммарно перевозчик будет обслуживать 37 маршрутов по всему краю, общая сумма заключённых с ним контрактов составляет более 1,8 млрд руб.

Как сообщает издание «Транспорт Перми», в данный момент о компании «Автомания» мало что известно: «Скорее всего, после Нового года, перед началом работ по А823, в интернете будут размещены объявления о наборе персонала, где напишут о расположении парка перевозчика, а также об автобусах, на которых будут предлагать работать».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.