Елена Синица На этой неделе в Перми будут работать восемь мобильных пунктов вакцинации При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает пресс-служба краевого минздрава, на неделе с 22 по 28 ноября в Перми будет работать восемь мобильных пунктов вакцинации. В них можно будет поставить прививку от коронавируса и от гриппа.

На первом этаже торгово-развлекательного комплекса «Планета» (шоссе Космонавтов, 162б) пункт будет работать 22–28 ноября с 12:00 до 18:00.





Также пункт будет организован в выставочном объединении «Пермская ярмарка» (шоссе Космонавтов, 59), на первом этаже. Здесь можно будет привиться 22–26 ноября с 11:00 до 17:00 и 27–28 ноября с 10:00 до 18:00.





Будет возможность привиться и на первом этаже ТРК «СпешиLove» (ул. Спешилова, 114) 23–28 ноября с 11:00 до 17:00.





В период с 22 по 26 ноября с 11:00 до 17:00 привиться можно в центральном офисе МФЦ (ул. Куйбышева, 9).





На втором этаже второй очереди ТРК «Семья» (ул. Революции, 13) вакцинироваться можно 22–26 ноября с 14:00 до 20:00 и 27–28 ноября с 12:00 до 18:00.





В помещении Сбербанка (бульвар Гагарина, 65а) поставить вакцину можно 22–26 ноября с 10:00 до 15:00.





В помещении медпункта СК «Спортхолл» (проспект Парковый, 58а) поставить прививку можно будет 23 и 25 ноября с 10:00 до 12:00.





Помимо этого, будет работать пункт на втором этаже ТРЦ «Облака» (ул. Ленина, 88) 22–26 ноября с 11:00 до 17:00.





Закрыты пункты вакцинации в гипермаркете «Магнит» (ул. Светлогорская, 15а) и гипермаркете товаров для дома «Баумолл» (ул. Героев Хасана, 109).





Во всех мобильных пунктах есть в наличии вакцина от COVID-19 и от гриппа. В ТРК «СпешиLove» также есть вакцина от пневмококковой инфекции.





Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

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