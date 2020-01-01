На неделе в Пермском крае обещают похолодание до − 25 градусов Осадков снова будет больше нормы Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае на этой неделе ожидается погода с сильными колебаниями температуры и избытком осадков, как и в предыдущие семь дней. Об этом сообщают специалисты проекта «Метеоролог и я».

Начнётся неделя с похолодания — от −3...−8°C в понедельник до −8…−13°C в четверг. Ночами в середине недели температура будет понижаться до −15…−20°C, а в отдельных районах может похолодать до −25°C.

В выходные регион окажется в тёплом секторе циклона. В субботу и воскресенье температура составит −2…−7°C.

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