На неделе в Пермском крае обещают похолодание до −25 градусов
Осадков снова будет больше нормы
В Пермском крае на этой неделе ожидается погода с сильными колебаниями температуры и избытком осадков, как и в предыдущие семь дней. Об этом сообщают специалисты проекта «Метеоролог и я».
Начнётся неделя с похолодания — от −3...−8°C в понедельник до −8…−13°C в четверг. Ночами в середине недели температура будет понижаться до −15…−20°C, а в отдельных районах может похолодать до −25°C.
В выходные регион окажется в тёплом секторе циклона. В субботу и воскресенье температура составит −2…−7°C.
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