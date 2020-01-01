На неделе в Пермском крае обещают похолодание до 25 градусов

Осадков снова будет больше нормы

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погода метель зима

  Константин Долгановский

В Пермском крае на этой неделе ожидается погода с сильными колебаниями температуры и избытком осадков, как и в предыдущие семь дней. Об этом сообщают специалисты проекта «Метеоролог и я».

Начнётся неделя с похолодания — от 3...8°C в понедельник до 8…13°C в четверг. Ночами в середине недели температура будет понижаться до 15…20°C, а в отдельных районах может похолодать до 25°C.

В выходные регион окажется в тёплом секторе циклона. В субботу и воскресенье температура составит 2…7°C.

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