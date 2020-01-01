На этой неделе в двух районах Перми останутся без воды жители 29 домов Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

В «Новогор-Прикамье» предупредили об отключении воды в 29 многоквартирных домах краевого центра. В связи с проведением ремонтных работ водоснабжение временно будет отключено в Свердловском и Мотовилихинском районах Перми, уточняет «Рифей».

В четверг, 25 ноября, не будет воды в домах на ул. Муромской, 16 и ул. Яблочкова, 23, 29. Время отключения — с 9:30 до 19:00.

В субботу, 27 ноября, вода с 9:30 на сутки пропадёт в домах по адресам: ул. Быстрых, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17; ул. Димитрова, 13; ул. Инженерная, 15, 17–19, 36; ул. КИМ, 69, 77; ул. Металлистов, 18; ул. Халтурина, 4, 6, 8, 10, 12, 14.





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