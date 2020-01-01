Начат поиск проектировщика нового здания Свердловского районного суда Перми Максимальная цена контракта составляет 10,4 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

На сайте Госзакупок объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации для строительства нового здания Свердловского районного суда в Перми. Начальная (максимальная) цена контракта — 10,4 млн руб.

Заявки принимаются до 10 декабря 2021 года.

Строительство объекта запланировано по адресу: ул. Куйбышева, 111в на участке площадью 6,24 тыс. кв. м.

Согласно конкурсной документации, здание должно быть рассчитано на работу 30 судей.

Подрядчик обязан выполнить контракт до 1 декабря 2022 года.

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