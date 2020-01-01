Пермь занимает первое место по числу горожан, намеренных на пенсии продолжать работать Лидирует краевая столица и по количеству рассчитывающих в старости жить на личные сбережения Поделиться Поделиться Твитнуть

Более 32 тыс. респондентов из всех округов страны — представителей экономически активного населения России поделились со специалистами сервиса по поиску работы SuperJob своими представлениями об основных источниках дохода на пенсии и мечтами о достойном размере государственного пенсионного обеспечения.

Самые высокие пенсионные ожидания оказались в Москве (48 тыс. руб. в месяц), самые скромные — в Кирове (39 тыс. руб.), в среднем по РФ достойной считается пенсия в 43 тыс. руб.

По мнению экономически активного населения Перми, достойная пенсия — это 41,4 тыс. руб. в месяц.

Вместе с тем, Пермь занимает первые места по таким показателям, как процент горожан, намеренных на пенсии продолжать работать (40%), так и рассчитывающих жить на личные сбережения (20%).

На государственную пенсию в краевом центре надеются только 19% опрошенных, по этому показателю Пермь — на последних строках таблицы.

По сравнению с доковидными временами на пенсию как основной источник дохода в старости в Прикамье стали рассчитывать чуть реже (на 5 п.п.), а на собственные заработки и личные сбережения — чаще (на 15 и 8 п.п. соответственно).





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