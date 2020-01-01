В Перми прокуратура начинает проверки в сфере оборота алкоголя Рейды начнутся с рынка «Гача» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Свердловского района Перми в связи со смертельными случаями отравления метанолом организовала проверки соблюдения законодательства о реализации алкогольной, спиртосодержащей продукции, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Проверки пройдут на рынке «Гача», а также в иных местах реализации спиртного.

В ходе проверок прокуратурой района будет дана оценка соблюдению правоохранительными органами законодательства о противодействии преступлениям и административным правонарушениям в сфере оборота алкогольной продукции. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее пятеро жителей Перми скончались от отравления суррогатным алкоголем. По факту сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, возбуждено уголовное дело.

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