В Перми прокуратура начинает проверки в сфере оборота алкоголя
Рейды начнутся с рынка «Гача»
Прокуратура Свердловского района Перми в связи со смертельными случаями отравления метанолом организовала проверки соблюдения законодательства о реализации алкогольной, спиртосодержащей продукции, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Проверки пройдут на рынке «Гача», а также в иных местах реализации спиртного.
В ходе проверок прокуратурой района будет дана оценка соблюдению правоохранительными органами законодательства о противодействии преступлениям и административным правонарушениям в сфере оборота алкогольной продукции. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее пятеро жителей Перми скончались от отравления суррогатным алкоголем. По факту сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, возбуждено уголовное дело.
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