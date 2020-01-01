Елена Синица Пять человек в Перми погибли от отравления алкоголем Краевой следком возбудил уголовное дело Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Как сообщает пресс-служба краевого следкома, 17 ноября пятеро жителей Перми скончались от отравления алкоголем.

После распития спиртного хозяин квартиры (1963 г. р.) в одном из домов Дзержинского района погиб на месте. Его жена (1962 г. р.) и дочь (1982 г. р.) были госпитализированы в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончались.

Поясняется, что это же спиртное дочь приносила соседям, которые после его употребления также скончались.

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлёкший по неосторожности смерть двух и более лиц).

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли следы и объекты для дальнейшего исследования и назначения судебных экспертиз. Также сейчас допрашиваются свидетели.

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