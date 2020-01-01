Олеся Максименко В Прикамье новые случаи коронавируса выявлены в 33 муниципалитетах В Перми — 357 заразившихся Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки новые случаи COVID-19 зафиксированы в 33 территориях Прикамья. Наибольшее количество заболевших выявлено в Перми, Чайковском и Пермском районе — 357, 70 и 42 соответственно.

Кроме того, 34 новых диагноза поставлено в Чусовском округе, 25 — в Добрянском, по 21 — в Березниках и Чернушинском округе, 18 — в Горнозаводском округе.

В Кудымкаре, Кунгуре и Краснокамском округе — по 13 заразившихся коронавирусом, в Уинском округе — 10, в Соликамском — восемь, в Кудымкарском и Суксунском — по пять, в Кунгурском районе, Александровском и Юсьвинском округах — по четыре.

По трое инфицированных — в Бардымском, Нытвенском, Октябрьском, Оханском и Очёрском округах, по двое — в Верещагинском, Кишертском и Лысьвенском округах. По одному случаю — в Губахе, ЗАТО Звёздный, Карагайском, Красновишерском, Куединском, Ординском и Чердынском округах.

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