Андрей Стрельцов
«Молот» обыграл «Ладу» в овертайме
Это восьмая подряд победа пермского клуба в первенстве ВХЛ
«Молот» завершил выездное турне и первый круг турнира матче в Тольятти. Поединок вышел тяжёлым.
Хозяева забили две шайбы в первом периоде и одну во втором. Перед последней двадцатиминуткой «молотобойцы» уступали три шайбы, но сумели это отставание отыграть.
Голами отличились Иван Захарчук, Дмитрий Тювилин и Игорь Зенчиков: 3-3 в основное время. А в овертайме гол Дмитрия Воробьёва принес успех пермской хоккейной команде.
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