Андрей Стрельцов «Молот» обыграл «Ладу» в овертайме Это восьмая подряд победа пермского клуба в первенстве ВХЛ Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ВХЛ

«Молот» завершил выездное турне и первый круг турнира матче в Тольятти. Поединок вышел тяжёлым.

Хозяева забили две шайбы в первом периоде и одну во втором. Перед последней двадцатиминуткой «молотобойцы» уступали три шайбы, но сумели это отставание отыграть.

Голами отличились Иван Захарчук, Дмитрий Тювилин и Игорь Зенчиков: 3-3 в основное время. А в овертайме гол Дмитрия Воробьёва принес успех пермской хоккейной команде.

Следующий поединок подопечные Альберта Логинова проведут дома 28 ноября против той же «Лады».

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