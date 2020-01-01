Елена Синица Краевая прокуратура начала проверку по факту выселения из квартиры 93-летней пенсионерки Местные жители несколько часов препятствовали выселению Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Прокуратура Пермского края начала проверку по факту принудительного выселения из квартиры 93-летней жительницы Перми и её дочери. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка совершенной сделки, в результате которой граждане лишились жилья, а также действиям должностных лиц ведомств, уполномоченных на проведение мероприятий по исполнению судебных решений», — говорится на сайте прокуратуры.





Ранее в социальных сетях появилась информация, что судебные приставы выселяют ветераны ВОВ из квартиры по адресу ул. 1-я Колхозная, 4. По словам очевидцев, выселение происходит из-за «чёрных» риелторов, которые якобы незаконно завладели квартирой. Местные жители несколько часов препятствовали выселению.

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