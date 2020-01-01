Елена Синица В Прикамье выявлено 696 новых случаев заражения коронавирусом Выздоровело ещё 707 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 696 новых случаев COVID-19.

Сейчас в краевых стационарах в тяжёлом состоянии находятся 383 пациента. Из них 184 подключены к аппаратам ИВЛ. За эти же сутки выздоровело 707 человек, умерло —38.





На данный момент развёрнуто 5 354 койки, из которых занято 3 505. Доля свободного коечного фонда составляет 34,5%.





Общее число инфицированных в Прикамье достигло 133 840. За сутки в регионе проведено 9 824 ПЦР-исследований на коронавирус.





На утро 20 ноября в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 084 106 человек. При этом746 346 жителей завершили курс вакцинации двумя компонентами.

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