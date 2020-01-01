Елена Синица В Прикамье водителя автобуса приговорили к двум годам лишения свободы за смерть женщины Также он должен выплатить компенсацию семье погибшей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Суксунском районе 53-летнего водителя автобуса осудили за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Поясняется, что водитель знал о неисправности тормозной системы и оставил автобус без контроля с включенным двигателем. В результате автобус начал самопроизвольное движение и наехал на женщину, которая шла от остановки. Потерпевшая скончалась от полученных травм.





Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме этого, суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу семьи погибшей в размере 1,5 млн руб.

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