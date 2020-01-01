Елена Синица В Прикамье COVID-19 выявлен в 33 территориях Большинство случаев зафиксировано в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае зафиксировано 697 случаев заражения коронавирусом. Новые заболевшие обнаружены в 33 территориях региона.

Больше всего заболевших выявлено в Перми — 328. На втором месте — Пермский муниципальный район, в котором обнаружено 48 человек с коронавирусом. На третьем месте — Чернушинский городской округ, где зафиксировано 44 случая заражения.





Кроме этого, в Краснокамском городском округе коронавирус обнаружен у 34 жителей, в Соликамском городском округе — у 29, в Губахе — у 26, в Березниках — у 25. По 18 случаев заражения выявлено в Карагайском муниципальном и Красновишерском городском округах. В Березовском муниципальном округе COVID-19 подтвердился у 15 человек, в Кизеле — у 11, в Нытвенском городском округе — у 10.





По девять человек заболели в Большесосновском муниципальном округе, Кудымкаре и Чайковском. По восемь инфицированных обнаружено в Куединском муниципальном округе и Лысьвенском городском округе. По семь заболевших зафиксировано в Верещагинском и Осинском городских округах.





В Горнозаводском городском округе заразились шесть жителей, в Кудымкарском муниципальном округе — пять, в Чердынском городском округе — четыре, в Бардымском муниципальном округе — три. По два случая заражения зафиксировано в Добрянском городском округе, ЗАТО Звёздный, Александровском, Кочевском, Сивинском и Юсьвинском муниципальных округах.





По одному инфицированному обнаружено в Октябрьском и Очёрском городских округах, а также Уинском и Юрлинском муниципальнхе округах.

С начала пандемии в регионе выявлено 133 144 жителей с коронавирусом.

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