Олеся Максименко В выходные в Перми ограничат движение по улице Боровой Объезд организуют по улице Василия Каменского Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

С 07:00 до 22:00 20 и 21 ноября в Перми будет закрыто движение транспорта по ул. Боровой. Ограничение затронет участок от ул. Углеуральской до ул. Гатчинской.

Объезд транспорта будет организован по ул. Василия Каменского, сообщает пресс-служба администрации Перми. Временные неудобства для автолюбителей связаны с работами по сносу ветхого здания на ул. Боровой, 22.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.