Олеся Максименко
В выходные в Перми ограничат движение по улице Боровой
Объезд организуют по улице Василия Каменского
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С 07:00 до 22:00 20 и 21 ноября в Перми будет закрыто движение транспорта по ул. Боровой. Ограничение затронет участок от ул. Углеуральской до ул. Гатчинской.
Объезд транспорта будет организован по ул. Василия Каменского, сообщает пресс-служба администрации Перми. Временные неудобства для автолюбителей связаны с работами по сносу ветхого здания на ул. Боровой, 22.
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