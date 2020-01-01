Олеся Максименко Глава Следственного комитета потребовал представить доклад об аварийном доме в Перми Пермяки пожаловались на непригодные условия жизни Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал от руководства СУ СКР по Пермскому краю представить доклад об одном из аварийных домов столицы региона, передаёт ТК «ВЕТТА».

В социальных сетях жильцы сообщили, что дом признан аварийным ещё в 2019 году и жить им приходится в опасных условиях. Однако расселение дома запланировано только на 2025 год. Адрес здания не сообщается.

Исполнение поручения Александра Бастрыкина находится на контроле в центральном аппарате.

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