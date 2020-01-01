Андрей Стрельцов «Молот» разгромил ЦСК ВВС Хоккеисты пермского клуба забросили в ворота самарской команды 10 безответных шайб Поделиться Поделиться Твитнуть

В матче первенства ВХЛ «Молот» крупно обыграл в Самаре местный клуб ЦСК ВВС. Итоговый счёт впечатляет — 10:0.

В первом периоде ничего не предвещало разгрома — 1:0. Во втором «молотобойцы» забросили в ворота соперника пять шайб, а ещё четыре — в заключительной трети матча.

В этой встрече в составе победителей отличились Арсений Ерохин, Степан Никулин (трижды), Иван Захарчук, Камиль Шиафотдинов, Дмитрий Воробьёв (дважды), Илья Чефанов и Денис Цыганов.

Победа в Самаре стала седьмой подряд в первенстве для пермской команды.

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