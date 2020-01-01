Андрей Стрельцов «Парма» узнала, с кем сыграет в Кубке ФИБА Европа во втором раунде Соперниками пермских баскетболистов на следующем этапе будут клубы из Нидерландов, Польши и Германии Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Стало известно, какой из европейских баскетбольных клубов будет выступать с «Пармой» в группе на втором этапе борьбы за Кубок ФИБА Европа. Среди соперников — немецкий Bayreuth, польская «Легия» и голландский ZZ Leiden.

Напомним, вчера ночью подопечные Казиса Максвитиса разгромили в гостях голландский клуб «Ден Босх», заняли в группе второе место и вышли в следующий этап розыгрыша Кубка ФИБА Европа.

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