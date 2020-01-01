Олеся Максименко В Прикамье выявлено 37 «заражённых» муниципалитетов В лидерах по количеству заболевших — столица региона, Чайковский и Пермский район Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки новые заболевшие коронавирусом выявлены в 37 муниципалитетах Прикамья.

Наибольшее количество инфицированных зафиксировано в столице региона, Чайковском и Пермском районе — 245, 172 и 50 заразившихся соответственно.

Кроме того, 36 новых диагнозов COVID-19 поставлено в Октябрьском округе, 28 — в Осинском, 15 — в Краснокамском, 13 — в Горнозаводском, 11 — в Кунгуре, по 10 — в Бардымском и Еловском округах, девять — в Губахе, по восемь — в Лысьвенском и Суксунском округах, по семь — в Кишертском и Нытвенском, по пять — в Кунгурском районе, Оханском, Куединском и Уинском округах.

В Верещагинском, Ординском, Очёрском и Чернушинском округах — по четыре новых заражения, в Березниках, Александровском, Карагайском, Сивинском и Чусовском округах — по три, в Кизеле, Кудымкаре, Большесосновском, Гремячинском, Красновишерском, Соликамском и Частинском округах — по два.

По одному заразившемуся — в ЗАТО Звёздный, Берёзовском и Добрянском округах.

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