«Уралкалий» вошёл в список РБК- 500 — рейтинг крупнейших компаний России по выручке за 2020 год Поделиться Поделиться Твитнуть

Компания «Уралкалий» вошла в список РБК- 500 — рейтинг крупнейших компаний России по выручке за 2020 год. Лидируют в нем «Газпром», «Роснефть» и «Лукойл».

«Уралкалий» в этом рейтинге занимает 75 место. Компания поднялась за год на восемь позиций вверх (рейтинг 2020 года — 83 место). Выручка предприятия, согласно данным рейтинга, составила 195 млрд рублей, прирост к предыдущему году порядка 8%.

В рейтинге участвуют компании, принадлежащие российским физическим и юридическим лицам, вне зависимости от их регистрации — в России или за рубежом.

Приоритет по финансовым показателям отдается консолидированной отчётности по МСФО. Основным показателем рейтинга, по которому ведется ранжирование компаний, является чистая выручка.

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