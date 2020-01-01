Олеся Максименко
Жителей Прикамья предупреждают о сильном ветре 19 ноября
В пятницу в регионе потеплеет
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Главное управление МЧС России по Пермскому краю предупреждает жителей региона о сильном ветре в пятницу, 19 ноября, передаёт ТК ВЕТТА.
Порывы ветра могут достигать 18 м/с. При этом с ветреной погодой в Прикамье придёт потепление: днём температура воздуха составит -2°С. Также 19 ноября возможен небольшой снег.
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