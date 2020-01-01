Олеся Максименко Жителей Прикамья предупреждают о сильном ветре 19 ноября В пятницу в регионе потеплеет Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Главное управление МЧС России по Пермскому краю предупреждает жителей региона о сильном ветре в пятницу, 19 ноября, передаёт ТК ВЕТТА.

Порывы ветра могут достигать 18 м/с. При этом с ветреной погодой в Прикамье придёт потепление: днём температура воздуха составит -2°С. Также 19 ноября возможен небольшой снег.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.