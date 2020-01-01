Бизнес карта: в каком банке лучше оформить бизнес-карту? Поделиться Поделиться Твитнуть

Бизнес-карта выпускается в рамках РКО для предприятия или ИП. С её помощью можно оплачивать корпоративные расходы наличным или безналичным способом.

Определяем критерии выбора банка для бизнеса

Оформить карту можно практически в любом кредитно-финансовом учреждении. При выборе предложения обращайте внимание на следующие критерии:

Рейтинг банков для бизнес-карты

«Открытие»

Предлагает открыть бизнес-карту онлайн. Доступны бесплатная доставка и кешбэк на выбранные категории. Предоставляются бонусы от партнеров на развитие бизнеса. Можно подключить самоинкассацию, лимит для расходных операций, автоматическую конвертацию и другие дополнительные услуги.

Промсвязьбанк

Банк входит в перечень ЦБ РФ системно значимых кредитных организаций. Выпускает банковские карты юридическим лицам бесплатно в любом удобном формате — пластиковый, цифровой или объединяющий два варианта. С их помощью можно оплачивать:

Доступно дистанционное оформление за одну минуту через смартфон. Есть кешбэк до 10% по бизнес-карте. Можно устанавливать лимиты на расход и снятие средств. Предоставляется моментальный доступ к наличным деньгам 24/7 в банкоматах ПСБ и банков-партнёров. СМС-информирование обо всех операциях на счете осуществляется в режиме реального времени.

Росбанк

Оформить карту для бизнеса можно бесплатно. Снятие наличных доступно в любом банкомате. Есть онлайн-настройка расходных лимитов по работникам, бонусы и подарки от партнеров, бесконтактная версия карты.





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