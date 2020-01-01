Мария Сыропятова Российский бренд нижнего белья открывает первый магазин в Перми Он будет расположен на первом этаже ТРК «Планета» Поделиться Поделиться Твитнуть

ТРК «Планета»

Константин Долгановский

В ТРК «Планета» откроется первый в Перми магазин нижнего белья Belle You. Об этом сообщает официальный сайт бренда. Он будет расположен на первом этаже, рядом с магазином одежды 12 storeez.

Бренд нижнего белья Belle You создан 20 лет назад в Екатеринбурге, так же как и 12 storeez. Считается, что бренды схожи друг с другом. Они управляются родственниками. Соосновательница бренда 12 storeez Марина Голомаздина замужем за основателем Belle You Робертом Нуретдиновым.

Напомним, что первый магазин 12 storeez в Перми открылся в ТРК «Планета» в октябре 2021 года. 12 storeez — российский бренд лаконичной одежды, основан в 2014 году сёстрами-близнецами Ириной и Мариной Голомаздиными, а также Иваном Хохловым.

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