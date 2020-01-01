Елена Синица Инвесторы отказались от реализации двух крупных проектов в Прикамье Речь идёт о термальном комплексе и международном образовательном кампусе Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство экономики, развития и инвестиций Пермского края исключило два крупных инвестпроекта из реестра приоритетных. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идёт о термальном комплексе в Индустриальном районе Перми, который должно было строить АО ГК «Основа» . Второй объект — международный образовательный кампус. Проект собиралось реализовать ООО «Талма-Пермь». Общий объём инвестиций превышает 2 млрд руб.

Как сообщили ведомству в пресс-службе ГК «Основа», компания приняла решение сосредоточиться на столичном рынке, где у группы основной девелоперский бизнес.

«В настоящее время мы завершаем в столице строительство нашего нового флагманского комплекса Терм, который втрое больше ныне действующего. Параллельно прорабатываем ещё ряд площадок. Наши планы на ближайшие несколько лет — фокусировка на реализации проектов в Москве и Московской области», — сообщили в компании.

Руководство ООО «Талма Пермь» также самостоятельно приняло решение отказаться от реализации проекта в крае.

В краевом минэке пояснили, что статус «приоритетный» с обоих проектов снят в октябре 2021 года решением Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае на основании заявлений инициаторов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.