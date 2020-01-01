Елена Синица В Прикамье производителя стройматериалов заподозрили в необоснованном повышении цен Информация об этом направлена в ФАС России Поделиться Поделиться Твитнуть

Специалисты Пермского УФАС проанализировали рост цен на стройматериалы в регионе и вышли на предпринимателя, занимающегося деревообработкой и производством фанеры, который необоснованно завышал цены.

«Мы установили, что производитель, занимающий доминирующее положение на этом товарном рынке (более 50%), необоснованно увеличил норматив рентабельности своего предприятия, — сообщил руководитель ведомства Александр Плаксин, — то есть решил зарабатывать больше, чем другие участники рынка».

Это указывало на признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Информацию о пермском поставщике направили в ФАС России, чтобы обратить внимание на ситуацию на рынке производства древесных плит и фанеры. Служба также примет меры в отношении данного поставщика.

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