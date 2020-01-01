Олеся Максименко
В Пермском крае — 697 новых заболевших COVID-19
Общее количество заразившихся превысило 132 тысячи
По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в регионе было зафиксировано 697 новых случаев инфицирования коронавирусом.
За это же время выздоровели 660 жителей Прикамья, 43 пациента скончались.
В тяжёлом состоянии в стационарах региона находятся 415 человек, 118 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Добавим, общее количество заразившихся COVID-19 в Пермском крае с начала пандемии составило 132 447 человек.
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