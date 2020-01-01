В гипермаркете «Семья» взрывного устройства не обнаружено Торговый центр возобновил работу Поделиться Поделиться Твитнуть

ТРК «Семья»

Мария Сыропятова

В ТРК «Семья» закончилась проверка анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве, поступившего днём 18 ноября. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было. Торгово-развлекательный комплекс возобновил работу.

Напомним, посетителей и персонал ТРК сегодня экстренно эвакуировали.

Как сообщили в краевом минтербезе, анонимные сигналы о минировании в четверг получили несколько торговых центров Перми. Информация проверяется. Угрозы жизни и здоровью людей нет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.