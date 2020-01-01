В гипермаркете «Семья» взрывного устройства не обнаружено
Торговый центр возобновил работу
В ТРК «Семья» закончилась проверка анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве, поступившего днём 18 ноября. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было. Торгово-развлекательный комплекс возобновил работу.
Напомним, посетителей и персонал ТРК сегодня экстренно эвакуировали.
Как сообщили в краевом минтербезе, анонимные сигналы о минировании в четверг получили несколько торговых центров Перми. Информация проверяется. Угрозы жизни и здоровью людей нет.
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