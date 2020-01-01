В Перми эвакуировали посетителей и персонал гипермаркета «Семья» Причиной эвакуации стал анонимное сообщение о минировании Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми прошла эвакуация всех посетителей и персонала двух очередей гипермаркета «Семья». К месту стянуты сотрудники МЧС, полиции, кареты скорой помощи. Об этом сообщают очевидцы.

По одной из версий, озвученной арендаторами ТРК, причиной эвакуации будто бы стал анонимный звонок о бомбе.

В минтербезе региона подтвердили эту информацию:

«В оперативные службы города поступили анонимные сообщения об угрозе минирования торговых центров в Перми. В настоящее время проводится проверка анонимных сообщений. Приняты меры по обеспечению общественной безопасности. Сотрудники, посетители торговых центров эвакуированы. По предварительным данным, угрозы жизни и здоровью людей нет».

В какие ещё торговые центры поступили анонимные сигналы, кроме ТРК «Семья», в министерстве уточнить отказались.

В ведомстве напомнили, что за совершение заведомо ложных сообщений об актах терроризма УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.





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