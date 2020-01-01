Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» О тех, кто возвращается Киностудия «Новый курс» в очередной раз признаётся в любви к Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Кадр из фильма / фото: Киностудия "Новый курс"

В субботу, 20 ноября, можно будет совершенно бесплатно побывать на премьере фильма-альманаха, посвящённого Перми и её людям.

В фильме под названием «Вернувшийся домой»(12+) рассказывается о девяти пермяках, которые уехали в более крупные города, успешно изменили свою судьбу и вернулись домой, в Пермский край, — предпринимателе, ныне министре экономического развития Пермского края Эдуарде Соснине, керамистке из Кунгура Наталье Головкиной, артисте Александре Смирнове, искусствоведе Лидии Скорняковой, бизнесмене Николае Мазуренкове, стилисте Наталье Куликовой, рестораторе Денисе Хабибулине, аудиторе Алексее Степанове и банкире Екатерине Тукмачевой.

Над альманахом работало несколько творческих команд. Художественным руководителем фильма выступил режиссер, профессор ВГИКа Борис Караджев. Для работы над проектом были приглашены известные пермские документалисты Елена Филимоновых, Алексей Романов, Галина Красноборова, Сергей Лепихин, Капитолина Долгих. Про каждого героя режиссеры сняли отдельные новеллы, которые были собраны в единый альманах автором проекта, режиссёром Ольгой Аверкиевой.

Одна из новелл — последняя завершённая работа Сергея Лепихина.

Показ состоится 20 ноября в 18:00 в частной филармонии «Триумф» — совершенно бесплатно по регистрации, ссылку на которую можно найти в соцсетях. Для посещения необходим сертификат о вакцинации.

После просмотра состоится розыгрыш призов от партнёров проекта.





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