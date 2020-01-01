Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Скончался пермский режиссёр Сергей Лепихин Кинематографисту было 66 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Очередная горькая весть: ушёл из жизни прекраснейший человек, глубокий и тонкий кинематографист с удивительным взглядом на жизнь. Сергей Лепихин — оператор, режиссёр, человек, стоявший у истоков киностудии «Новый курс», учитель и наставник для поколений пермских документалистов.

Многие из снятых им фильмов стали большими событиями в пермском кинематографе: «Под куполом неба», «Бурлаки на Каме», «Пермщина»… За фильм «Вспоминаем. Юнгородок» он был удостоен премии Пермского края по культуре.





Делом жизни стала для Сергея Лепихина кинематографическая летопись пермского кино — цикл картин «Пермское кино в лицах». Совсем недавно состоялась премьера очередной серии этой саги — фильма «Перекладки», посвящённого пермской анимации.





Сергею Михайловичу было 66 лет.





Коллеги из киностудии «Новый курс» пишут в социальных сетях: «Это большая утрата для нас. Глубоко соболезнуем и скорбим. Сил родным и близким. Жизнерадостным, справедливым, элегантным, честным — таким, родной Сергей Михайлович, вы останетесь в нашей памяти и душе».

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