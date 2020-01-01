Салон связи в Перми оштрафован за нарушение антиковидных мер на 200 тыс. рублей В салоне отсутствовала разметка социального дистанцирования Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Салон связи «МТС», расположенный в ТЦ «Кит на Гайве», оштрафован за невыполнение противоэпидемических мероприятий в условиях введения в Пермском крае режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Проверки выявили, что в салоне отсутствовала разметка социального дистанцирования, не использовалось оборудование для обеззараживания воздуха.

Постановлением Орджоникидзевского районного суда АО «Русская Телефонная Компания» (РТК) привлечено к ответственности по ч. 2 ст. 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Компании назначен штраф в размере 200 тыс. руб.

АО «РТК» неоднократно пыталось обжаловать решение суда, но безрезультатно. Постановление судьи обращено к исполнению.





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