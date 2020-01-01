Елена Синица Скорректируют расписание пермских автобусов №33 и 88 Изменения будут действовать с 19 ноября Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «Волгабас Волжский»

По просьбе жителей на автобусном маршруте №33 «Город сердца» — микрорайон Костарево» будет добавлен укороченный рейс «Микрорайон Костарево — улица Сапфирная». Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Кроме того, на автобусном маршруте №88 «Станция Пермь II — улица Трамвайная» по будним дням будет перенесено отправление первого рейса с 06:37 на 06:40.





Напомним, с 22 ноября в мэрии анонсировали изменения в расписании пяти автобусных маршрутов.

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