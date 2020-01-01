В Перми скорректируют расписание движения пяти автобусных маршрутов Изменения начнут действовать с 22 ноября Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Специалисты пермского дептранса проанализировали информацию о пассажиропотоке, а также прибытии электропоездов и внесли корректировки в расписание четырёх автобусных маршрутов.

Так, отправление автобусов №40 от остановки «Пермь-II» по будним дням переносится с 07:18 на 07:20, с 08:05 на 08:03.

На автобусном маршруте №48 по будним дням будут перенесены отправления с остановочного пункта «Чусовской водозабор» с 15:27 на 15:20, вместо рейсов в 16:08 и 16:49 — на 16:30, при этом добавляется последний рейс в 23:46.

Для комфортной работы маршрутов №25, №44 и №75 будет изменено время обеденных перерывов и межрейсовых отстоев для экипажа. В течение дня расписание маршрутов будет скорректировано.

Изменения вступят в силу с 22 ноября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.