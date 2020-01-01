Анна Брюханова Срок действия проездного в Перми начнут считать с первой поездки Сейчас прорабатывается вопрос о программном обеспечении Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В мэрии Перми прорабатывают вопрос об изменении срока, с которого будут считать действие проездных билетов. Это подтвердили «Новому компаньону» в городском департаменте транспорта. На заседании Пермской городской думы предложили считать срок действия проездных не со дня покупки проездного, а с первой поездки.

«Это вполне выполнимая задача, сейчас прорабатываем вопрос, связанный с программным обеспечением», — прокомментировали ситуацию в департаменте транспорта.

Напомним, с 10 января 2022 года стоимость одной поездки в автобусах и трамваях Перми составит 33 руб. Также с 10 января отменяется скидка на оплату проезда по безналичному расчёту (сейчас она составляет 2 руб.), а бесплатные пересадки заменяются 50%-ной скидкой на вторую и последующие поездки.

В мэрии Перми считают, что для социально незащищённых слоёв населения использование проездных билетов позволит снизить стоимость поездки. Появятся два вида тарифов — на конкретные периоды и число поездок. Например, безлимитный проездной на месяц обойдётся в 1683 руб. Получается, что если совершать по четыре поездки в день за вычетом выходных, то средняя стоимость каждой составит менее 20 руб. Безлимитный проездной на сутки обойдётся в 124 руб. — при четырёх поездках за день стоимость одной составит 31 руб.

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