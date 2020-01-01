Олеся Максименко Новые случаи COVID-19 зафиксированы в 31 муниципалитете Прикамья В Перми — 307 заразившихся Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки новые случаи коронавируса диагностированы в 31 территории Пермского края.

В столице региона — 307 заболевших, в Пермском районе — 59, в Краснокамском округе — 55, в Березниках — 47, в Чайковском — 39, в Октябрьском и Оханском округах — по 21.

В Чернушинском округе инфицированы 18 жителей, в Ильинском и Соликамском — по 17, в Берёзовском — 16, в Нытвенском — 14, в Александровском — 13. В Кунгуре и Очёрском округе — по восемь заразившихся, в Горнозаводском и Лысьвенском округах — по пять, в Гайнском — четыре, в Губахе, Добрянском и Юсьвинском округах — по три, в Верещагинском округе, Кудымкаре и Кунгурском районе — по два.

В ЗАТО Звёздный, Кизеле, Еловском, Куединском, Красновишерском, Осинском и Суксунском округах поставлено по одному диагнозу COVID-19.

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