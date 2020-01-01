Мария Сыропятова Мэрия Перми выставила на торги право аренды шести земельных участков Также объявлен поиск арендаторов для двух зданий и пяти помещений Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сергей Федосеев

Администрация Перми объявила два аукциона на аренду 13 объектов недвижимости: шести земельных участков, двух зданий и пяти помещений. Данные об этом размещены на торговой площадке муниципалитета.

Среди лотов — право на аренду земельных участков под автостоянки в микрорайонах Бумажник и Парковый. Также разыгрываются земельные участки под склад в Новых Лядах и магазин в микрорайоне Крохалева. Остальные два участка предполагают возможность возведения на них индивидуальных жилых домов в Кировском и Индустриальном районах. Аукцион запланирован на 23 декабря 2021 года.

Кроме того, планируется разыграть право на аренду двух административных зданий (на ул. Теплоходной, 14 и ул. Чистопольской, 31б) и пяти нежилых встроенных помещений (на ул. Екатерининской, 220, ул. Ленина, 65, ул. Крупской, 30, ул. Чкалова, 48 и ул. Мира, 82).

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