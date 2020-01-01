Мария Сыропятова ЕДДС покидает Пермскую службу спасения Это связано с изменениями в нормативно-правовой базе Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская городская служба спасения

Из МКУ «Пермская городская служба спасения» (ПГСС) выделяется отдельное муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Перми» (ЕДДС). Проект постановления об этом опубликован на сайте городской администрации.

В мэрии Перми пояснили, что образование новой структуры «Единая дежурно-диспетчерская служба» связано с изменениями в нормативно-правовой базе, согласно которым предусматривается, что ЕДДС должна быть создана в виде муниципального казённого учреждения или подразделения администрации.

В связи с реорганизацией ПГСС продолжит работу при сокращённом функционале и численности сотрудников.

ЕДДС будет управлять и координировать действия всех дежурно-диспетчерских служб города. Целью создания нового учреждения является повышение готовности органов местного самоуправления и служб города Перми к реагированию на угрозы возникновения или появление чрезвычайных ситуаций и происшествий.

За ПГСС останутся функции проведения поисково-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, просвещение в области защиты населения и территорий, спасение людей при угрозе жизни и здоровью, а также оказание первой помощи гражданам и информационное взаимодействие с городскими и иными службами общественной безопасности.

В ЕДДС штатная численность составит 56,5 единицы, а в ПГСС — 179,5 единицы.

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