Проект ремонта и перепланировки в Доме Советов оценён в 662 тыс. рублей Подрядчик должен также предложить решения по устранению нарушений правил пожарной безопасности Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

ГКБУ «Управление по эксплуатации административных зданий» объявило конкурс на выполнение работ по разработке научно-проектной документации на ремонт и приспособление помещений 10-го этажа Дома Советов для современного использования. Начальная (максимальная) цена — 662,8 тыс. руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Подрядчику необходимо создать проект ремонта и перепланировки помещений из офисов открытого типа в кабинеты, предусмотреть замену систем электроснабжения, радиаторов и систем связи, предложить решения по устранению выявленных нарушений правил пожарной безопасности.

Победитель аукциона должен также учитывать, что Дом Советов является объектом культурного наследия регионального значения.

Заявки принимаются до 3 декабря, сам аукцион состоится 7 декабря.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.