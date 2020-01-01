Проект ремонта и перепланировки в Доме Советов оценён в 662 тыс. рублей
Подрядчик должен также предложить решения по устранению нарушений правил пожарной безопасности
ГКБУ «Управление по эксплуатации административных зданий» объявило конкурс на выполнение работ по разработке научно-проектной документации на ремонт и приспособление помещений 10-го этажа Дома Советов для современного использования. Начальная (максимальная) цена — 662,8 тыс. руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Подрядчику необходимо создать проект ремонта и перепланировки помещений из офисов открытого типа в кабинеты, предусмотреть замену систем электроснабжения, радиаторов и систем связи, предложить решения по устранению выявленных нарушений правил пожарной безопасности.
Победитель аукциона должен также учитывать, что Дом Советов является объектом культурного наследия регионального значения.
Заявки принимаются до 3 декабря, сам аукцион состоится 7 декабря.
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