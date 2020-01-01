Олеся Максименко В Прикамье — 696 новых заболевших COVID-19 За сутки от коронавируса скончались 37 пациентов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Прикамье было поставлено 696 новых диагнозов COVID-19.

За этот же период выздоровели 666 жителей региона, 37 пациентов скончались.

В стационарах региона в тяжёлом состоянии находятся 433 человека, 208 из них — на аппаратах ИВЛ.

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