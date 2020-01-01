Андрей Стрельцов «Молот» обыграл в Казани «Барс» Это шестая подряд победа пермского хоккейного клуба в первенстве ВХЛ Поделиться Поделиться Твитнуть

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Пермский «Молот» продолжил победную серию в турнире, переиграв казанскую команду со счётом 4:3.

Первый период завершился победой «Барса» — 2:1. Единственную шайбу в составе гостей забросил Игорь Зенчиков. Во втором «молотобойцы» сумели догнать соперника и выйти вперёд — 4:3. Вновь удача улыбнулась Игорю Зенчикову, затем с его подачи гол забил Давид Мнацян, и победную точку поставил Матвей Банников. Заключительная треть матча прошла без забитых голов.

Очередной свой матч в турнире подопечные Альберта Логинова проведут 18 ноября в Самаре, против аутсайдера турнира ЦСК ВВС.

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