Олеся Максименко Количество «заражённых» за сутки муниципалитетов не изменилось В Пермском краев новые случаи коронавируса выявлены в 33 муниципалитетах Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки новые диагнозы COVID-19 в Прикамье поставлены жителям 33 муниципалитетов.

Наибольшее количество заболевших выявлено в Перми, Краснокамском и Добрянском округах — 304, 80 и 51 человек соответственно.

В Верещагинском округе — 37 инфицированных, в Горнозаводском — 31, в Чусовском — 30, в Лысьвенском — 26, в Оханском — 18, в Пермском районе — 13, в Карагайском и Сивинском округах — по 12, в Кунгуре — девять, в Частинском округе — восемь.

В Кунгурском районе и Нытвенском округе диагностировано по семь новых случаев коронавируса, в Октябрьском, Очёрском и Юсьвинском округах — по пять, в Кудымкаре и Берёзовском округе — по четыре, в Большесосновском, Кочёвском, Кудымкарском и Куединском округах — по три, в Губахе, Еловском, Кишертском, Гремячинском, Ильинском и Чернушинском округах — по два.

По одному заболевшему — в Гайнском, Косинском и Суксунском округах.

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