Елена Бардукова В первом чтении принят проект бюджета Перми на 2022-2024 годы Поправки в проект главного финансового документа города будут рассматриваться до 20 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

На пленарном заседании Пермской городской думы во вторник, 16 ноября, депутаты в первом чтении приняли проект бюджета краевой столицы на 2022-2024 годы.

Главный финансовый документ города представил мэр Перми Алексей Дёмкин. Градоначальник отметил, что бюджет на ближайшую трёхлетку сохранит социальную направленность, участие в реализации нацпроектов и подготовку к празднованию 300-летия Перми.

«В проекте учтены средства на исполнение указов президента по заработной плате работников образования и культуры. Обеспечены финансированием социальные меры поддержки, в том числе учтены новые меры поддержки: по бесплатному проезду школьников 1—4 классов и предоставление скидки по оплате проезда членам малоимущих многодетных семей. Бюджет развития в 2022 году составит 32% от общего объёма расходов», — сообщил Алексей Дёмкин.

В 2022 году доходы бюджета запланированы в объёме 43,6 млрд руб., в 2023 году — 43,7 млрд руб., в 2024 году — 39,5 млрд руб. Расходы в 2022 и 2023 году составят 45,9 млрд руб. ежегодно, в 2024 году — 38,9 млрд руб.

Также, по словам мэра, на 2022-2023 годы предусмотрен дефицит бюджета, связанный с проведением большого количества работ по благоустройству, приуроченных к 300-летию Перми. Выйти на бездефицитный бюджет планируется с 2024 года.

На участие города в пяти национальных проектах запланированы 3 млрд руб. в 2022 году и 6 млрд руб. в 2023 году. Средства заложены на ремонт 860 тыс. кВ. м дорог, расселение 102 тыс. кВ. м аварийного жилья, строительство зданий для двух школ, благоустройство 214 дворовых территорий многоквартирных домов, приобретение спортивного оборудования и инвентаря, ремонт Пермского театра юного зрителя.

На проекты бюджета развития планируется направить более 14 млрд руб. в 2022 и 2023 годах и 6,7 млрд руб. в 2024 году.

Кроме того, 9,3 млрд руб. в ближайшие три года будут направлены на строительство и ремонт дорог, около 8 млрд руб. — на возведение объектов общественной инфраструктуры, более 2 млрд руб. — на сферу коммунального хозяйства и благоустройства.

«Сегодня мы рассмотрели основные параметры бюджета, цели и приоритеты, подчеркнула первый заместитель председателя Пермской городской думы, председатель комитета по бюджеты и налогам Наталья Мельник. — Мы приняли проект бюджета в первом чтении, что предусматривает создание рабочей группы, которая рассмотрит все поправки и подготовит бюджет ко второму чтению».

В состав рабочей группы предложено ввести председателя Пермской городской думы и его заместителей, представителей администрации города, экспертов Контрольно-счётной палаты Перми и управления экспертизы и аналитики. Срок внесения правок — с 17 по 19 ноября, рассмотрения — до 20 декабря 2021 года.

Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской думы:

— В представленном бюджете заложены значительные ресурсы на повышение качества жизни наших горожан и качества городской среды. И это главное, что требуется от нашего главного финансового документа. Несомненно, в текущих экономических условиях балансировка бюджета является сложной задачей. И для нас важно выполнить все взятые на себя обязательства, в том числе и добровольные.

Во втором чтении проект бюджета Перми на 2022-2024 годы депутаты Пермской городской думы рассмотрят на пленарном заседании 21 декабря текущего года.

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