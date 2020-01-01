Остановки «Октябрьская площадь» и «Кинотеатр «Октябрь» в Перми вернутся на прежнее место Ранее они переносились в связи с проведением капитального ремонта Комсомольского проспекта Поделиться Поделиться Твитнуть

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В рамках капитального ремонта Комсомольского проспекта от ул. Монастырской до ул. Чкалова в 8 часов утра 22 ноября планируется произвести перенос остановок общественного транспорта, сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми.

Временная остановка «Кинотеатр «Октябрь» по нечетной стороне, размещенная напротив здания на Комсомольском проспекте, 51, будет перенесена на место постоянного размещение к дому №47.

Временную остановку «Октябрьская площадь» по нечетной стороне улицы с участка от ул. Пушкина до ул. Краснова перенесут на участок от ул. Луначарского до ул. Пушкина по Комсомольскому проспекту также для постоянного размещения.

Пассажирам автобусных маршрутов №1, 19, 45, 50, 51, 59, 60, 74 необходимо быть внимательнее.

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