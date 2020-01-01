Мария Сыропятова Из-за перенесённого коронавируса QR-код, подтверждающий вакцинацию, может быть аннулирован В приказ федерального минздрава о QR-кодах внесены изменения Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавирусной инфекции, действует в течение одного года. Однако в случае, если гражданин заболеет, код будет автоматически аннулирован. Соответствующие изменения внесены в приказ Минздрава РФ о QR-кодах.

В федеральном оперштабе пояснили: «Если в период действия QR-кода, подтверждающего вакцинацию, вы заболеваете, то QR-код аннулируется и считается недействительным. После того как вы переболели, при регистрации заболевания медицинской организацией, вам выдаётся новый QR-код, подтверждающий перенесённое заболевание». Такой QR-код действует в течение шести месяцев.

В приказе минздрава от 12 ноября указывается, что срок действия QR-кода считается «с наиболее поздней даты наступления события».

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