Елена Синица В Прикамье выявлено 695 новых случаев заражения COVID-19 Умерло ещё 40 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 695 новых случаев заражения коронавирусом.

Сейчас в краевых стационарах в тяжёлом состоянии находится 438 пациентов. Из них 205 подключены к аппаратам ИВЛ. За эти же сутки выздоровело 657 человек, умерло 40.





Общее число инфицированных в Прикамье достигло 131 054. За сутки в регионе проведено 2379 ПЦР-исследований на коронавирус.





По состоянию на утро 16 ноября в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 045 779 человек. При этом 718 168 жителей завершили курс вакцинации двумя компонентами.

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